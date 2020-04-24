Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева

24 Апр 2020 2020-04-24T08:51:17+03:00

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Легендарная группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев уже сегодня, 24 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт, прямой эфир которого будет доступен только в цифровом видеосервисе Wink. Онлайн-концерт состоится при информационной поддержке радиостанции «Наше радио».

Это будет полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь», представленный осенью 2019 года. Все песни будут исполнены в том порядке, в котором они записаны на альбоме, в том числе ставшие популярными у поклонников группы композиции «Пуля» и «Москва».

В феврале 2020 года «Посолонь» стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии «Чартова дюжина», которую проводит «Наше радио». «Алиса» получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта «Алисы».

- Сегодня нас всех оставили «по норам», будем общаться хотя бы оттуда. Мы вместе! - сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

Концерт «Алисы» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам - даже без регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 24 апреля в 20:00 часов (время московское).

По промокоду «ПОСОЛОНЬ» новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план «Трансформер» и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также лучших концертов.

Справка «КП»

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).