«Что за странный звук»: в зоопарке показали, как поет глухарь, когда завлекает любимую
В пятницу, 24 апреля, Новосибирский зоопарк поделился занимательным роликом. На видео — глухарь, который важно ходит по кругу,нахохлив перья, и издает странный звук, похожий на щелчок. Оказывается, так он завлекает самку.
Во время режима самоизоляции у птиц начался брачный период. Тот, кто впервые слышит песню глухаря, не сразу понимает, что это за странный звук он издает. В зоопарке объяснили, в чем особенность этой мелодии.
— Ученые выяснили, что человеческое ухо слышит лишь часть брачной песни глухаря. Все богатство и силу этих звуков могут оценить лишь другие глухари. Но и то, что мы можем воспринимать, впечатляет и радует. Это настоящие звуки весны, — рассказали сотрудники зоопарка.
Кстати, еще одного глухаря встретили недавно прямо на улицах Новосибирска. Таежную птицу спасли волонтеры реабилитационного центра.
Глухарь привлекает самку песней.
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