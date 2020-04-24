2020-04-24T07:53:02+03:00
Дом. Семья

«Весь в папу»: на пони-ферме в Новосибирске родился белоснежный верблюжонок

Его покажут посетителям, когда закончится карантин на ферме
Надежда РЫЖКИНА
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У верблюдов родился белоснежный малыш. Фото: пони-ферма «Серебряная подкова».У верблюдов родился белоснежный малыш. Фото: пони-ферма «Серебряная подкова».
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На пони-ферме «Серебряная подкова» в Новосибирске произошло радостное событие — у верблюдов родился малыш. Он появился на свет еще 12 апреля, но на ферме о нем не рассказывали — в это время ухаживали за верблюжонком, посвящая ему все время.

— Это мальчик родился в Вербное воскресенье. Пока народ гулял еще гулял в парке, мы поставили у входа на ферму коробку, попросили ребятишек выбрать из нескольких вариантов имя, написать на бумажке и сложить в коробку. В итоге назвали его Лунтик, потому что он очень светлый родился и пушистый. Пошел в папу. Папу зовут Пломбир, потому что он тоже белый, а мама у него темная восточная красавица Шакира, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель пони-фермы Кристина Тропина.

Верблюды приносят потомство раз в два года. Самка 12-13 месяцев вынашивает малыша, а кормит его молоком до полутора лет. Родители Лунтика родом из Монголии, а в Новосибирске живут один год.

Пока верблюжонок пьет только молоко, о нем заботятся родители и работники фермы. Фото: пони-ферма «Серебряная подкова».

Пока верблюжонок пьет только молоко, о нем заботятся родители и работники фермы. Фото: пони-ферма «Серебряная подкова».

— Эти верблюды в самом расцвете сил, маме 7 лет, а папе 10. Малыши у них уже рождались раньше, но в Новосибирске это их первое потомство. Теплый загон ему не нужен, главное, чтобы мама была рядом. С четырех месяц верблюжонок начнет есть сено, зерно и овощи, — добавила Кристина Тропина.

На пони-ферме есть и другие молодые верблюдицы — следующей весной от них ждут прибавления у них. Работникам «Серебряной подковы» уже не терпится показать малыша посетителям, но из-за режима самоизоляции ферма закрыта для посещения.

Напомним, что вы можете помочь животным «Серебряной подковы», которым не хватает корма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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