Глава новосибирского областного управления МВД Стерликов уходит в отставку

24 Апр 2020 2020-04-24T08:17:20+03:00

Источники КП-Новосибирск сообщили, что генерал попрощался с подчиненными на коллегии и ушел

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Сразу четыре источника сообщили КП-Новосибирск об отставке главы областного управления МВД России Юрия Стерликова.

«Начальник областного главка Стерликов только что объявил на областной коллегии МВД, что уходит в отставку, со всеми попрощался и ушел с коллегии», - рассказал КП-Новосибирск человек, проработавший много лет в структурах МВД области.

О том, что такое объявление прозвучало, изданию рассказали еще три независимых друг от друга источника.

- Коллегия еще продолжается, поэтому сложно пока говорить о подробностях, - добавил один из них.

В пресс-службе главка КП-Новосибирск подтвердили информацию.

- Действительно, сегодня подал рапорт об освобождении от занимаемой должности, - ответили сотрудники подразделения.

Известно, что коллегия, на которой генерал простился с коллективом, посвящена итогам работы за квартал. В ней участвуют руководители подразделений, общаются по видеосвязи.

Примечательно, что объявление об отставке совпало с очередным скандалом в областной структуре МВД: в интернете всплыли записи голосовым сообщений, в которых женщина-офицер ставит участковым план по штрафам за самоизоляцию.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

По предварительным данным, голос принадлежит начальнику участковых города Елене Устиновой. В соцсетях многие осудили такое распоряжение, главк объявил проверку. Впрочем, среди новосибирцев есть много и тех, кто считает приказ о штрафах правомерным. При этом в самом главке отставку начальника и этот случай не связывают, называя его незначительным.

Добавим, что в новосибирских структурах МВД скандалы происходят довольно регулярно. Среди них – увольнение главного следователя области Андрея Неупокоева в прошлом году. В 2018 году на всю область погремело увольнение главы областного управления ГИБДД Сергея Штельмаха.

ИСТОЧНИК KP.RU