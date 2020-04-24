«Приезжий — только один, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 41 больного коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T07:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 апреля, стало известно о новых заболевших коронавирусом. Как сообщили в оперштабе правительства региона, за последние сутки врачи выявили 41 человека, зараженного COVID-19.

— За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек — круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом на данный момент составляет 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались.

Напомним, среди заболевших также есть священники и медработники. Недавно коронавирус диагностировали у повара детского сада №26. Образовательное учреждение закрыто на карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU