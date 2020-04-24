2020-04-24T07:21:31+03:00
Общество

«Приезжий — только один, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 41 больного коронавирусом

Об этом сообщил оперштаб правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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Среди новых заболевших коронавирусом - 41 человек.Среди новых заболевших коронавирусом - 41 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 24 апреля, стало известно о новых заболевших коронавирусом. Как сообщили в оперштабе правительства региона, за последние сутки врачи выявили 41 человека, зараженного COVID-19.

— За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек — круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден, рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом на данный момент составляет 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались.

Напомним, среди заболевших также есть священники и медработники. Недавно коронавирус диагностировали у повара детского сада №26. Образовательное учреждение закрыто на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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