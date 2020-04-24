«Отдайте детей»: обиженный сибиряк облил бензином и поджег здание отдела опеки
В Новосибирской области будут судить жителя Купино. Он в января облил бензином здание отдела опеки и поджег его. Пожар успели потушить, но ремонт обошелся в 125 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
— По версии следствия, в декабре 2019 года несовершеннолетние дети сожительницы обвиняемого были направлены на один месяц в реабилитационный центр Татарска по предложению отдела опеки и попечительства Купинского района, — рассказали в ведомстве.
Мужчина обиделся, еще дело усугубил алкоголь, и он пошел мстить. Пожар он устроил ночью.
Свою вину позже признал.
Тем не менее на мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».
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