2020-04-24T07:09:31+03:00
Общество

«Отдайте детей»: обиженный сибиряк облил бензином и поджег здание отдела опеки

Пожар успели потушить, но ущерб нанесен приличный
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк поджег задние опеки, потому что обиделся на чиновников.Сибиряк поджег задние опеки, потому что обиделся на чиновников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирской области будут судить жителя Купино. Он в января облил бензином здание отдела опеки и поджег его. Пожар успели потушить, но ремонт обошелся в 125 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

— По версии следствия, в декабре 2019 года несовершеннолетние дети сожительницы обвиняемого были направлены на один месяц в реабилитационный центр Татарска по предложению отдела опеки и попечительства Купинского района, — рассказали в ведомстве.

Мужчина обиделся, еще дело усугубил алкоголь, и он пошел мстить. Пожар он устроил ночью.

Свою вину позже признал.

Тем не менее на мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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