«Еду, вдруг вижу — знакомая машина»: новосибирец задержал мужчину, укравшего авто у родственника
В Новосибирске мужчина сам поймал того, кто угнал машину у его родственника. Позже к нему на помощь приехали полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 21 апреля около 22.00 житель Новосибирска, следуя на своем автомобиле по улице Хилокской, заметил принадлежащий его родственнику «ВАЗ-2107», двигающийся в попутном направлении, за рулем которого находился неизвестный, — рассказали в ведомстве. — Мужчина вызвал полицию и самостоятельно попытался остановить автомобиль, прижав его к обочине.
Позже полицейские выяснили, что угонщику 25 лет и его уже разыскивают также за воровство автомобиля в Красноярске. Тогда он скрылся от суда.
Как рассказал, сам мужчина, он увидел рюкзак в автомобили. В машине было приоткрыто окно, поэтому вытащить сумку не составила труда. Там были ключи от машины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». А машину вернули владельцу.
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