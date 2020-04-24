«Еду, вдруг вижу — знакомая машина»: новосибирец задержал мужчину, укравшего авто у родственника

24 Апр 2020 2020-04-24T06:19:22+03:00

В полиции ищут тех, кто пострадал от этого человека. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

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В Новосибирске мужчина сам поймал того, кто угнал машину у его родственника. Позже к нему на помощь приехали полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 21 апреля около 22.00 житель Новосибирска, следуя на своем автомобиле по улице Хилокской, заметил принадлежащий его родственнику «ВАЗ-2107», двигающийся в попутном направлении, за рулем которого находился неизвестный, — рассказали в ведомстве. — Мужчина вызвал полицию и самостоятельно попытался остановить автомобиль, прижав его к обочине.

Позже полицейские выяснили, что угонщику 25 лет и его уже разыскивают также за воровство автомобиля в Красноярске. Тогда он скрылся от суда.

Как рассказал, сам мужчина, он увидел рюкзак в автомобили. В машине было приоткрыто окно, поэтому вытащить сумку не составила труда. Там были ключи от машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». А машину вернули владельцу.

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