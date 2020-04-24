2020-04-24T05:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые рассказали, как понять, устойчивы ли вы к коронавирусу

Иммунологи и вирусологи отвечают на самые частые вопросы россиян
Надежда РЫЖКИНА
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Ученые рассказали, как понять, насколько у вас сильный иммунитет к коронавирусу.Ученые рассказали, как понять, насколько у вас сильный иммунитет к коронавирусу.Фото: REUTERS
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Можно ли заразиться коронавирусом через воду? Или переболеть им дважды? Как понять, переболели вы уже, если не было никаких симптомов? Эти вопросы kp.ru задала нескольким ученым.

— Похоже, коронавирус может передаваться через воду, такую возможность исключать нельзя, — отвечает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. — Вирус может быть в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда — в воду. Хотя чаще всего он передается контактным и воздушно-капельным путем.

Кстати, вырабатывается ли иммунитет, если человек уже переболел коронавирусом? Вопрос беспокоит и ученых, ведь от этого зависит, смогут ли они создать вакцину.

— Пока достоверно неизвестно, может переболевший подхватить инфекцию второй раз. Если может, то с разработкой вакцины будут проблемы. Чтобы понять, можно ли заразиться повторно, нужно с помощью тестов изучать, сколько времени антитела к вирусу сохраняются в крови у переболевших, — доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Многих россиян волнует вопрос, как понять, что вирус развивается внутри без симптомов? Иммунолог Владимир Болибок отвечает: к сожалению, никак.

— В нашем организме есть неспецифический иммунитет, он защищает от всех инородных вторжений, в том числе и незнакомых. Если болезнь проходит без проявлений, значит, у человека сильная иммунная система.

Чтобы понять, насколько ваш иммунитет силен, ученый советует вспомнить, как часто вы болеете ОРВИ. Если несколько раз за сезон, о сильном иммунитете говорить не приходится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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