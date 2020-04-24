2020-04-24T05:39:54+03:00
Общество

Информацию со всех дорожных камер страны объединят в едином центре: рассказываем для чего

Тем, кто не нарушает закон, опасаться не стоит
Ульяна ДЖАНКОВА
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Законопослушным гражданам вряд ли стоит чего-то опасаться.Законопослушным гражданам вряд ли стоит чего-то опасаться.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Информацию со всех дорожных камер страны решено объединить в едином центре. Об этом сообщает kp.ru.

Эксперты успокаиваю, это рано или поздно бы случилось, но из-за угрозы коронавируса процесс ускорили.

В МВД говорят, что объединять свои базы начала уже несколько лет назад. Польза уже на лицо: резко снизилось количество угонов. Стало накладно везти украденное авто в другой регион, потому что он мог «засветиться» на камере дорожного слежения.

В будущем информацию с камер планирую использовать также для поиска преступников. Сейчас в общей сложности насчитывается около 16 тысяч камер, но их количество постоянно растет.

Доступ будет у полиции и спецслужб.

Единую базу данных, номера сотовых телефонов и адреса электронных почт, уже вовсю используют, например, в МЧС, когда рассылают оповещения о какой-либо угрозе. Пришло время перейти к следующему этапу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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