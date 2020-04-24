2020-04-24T05:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открывать общепит после выхода из самоизоляции

Сначала разрешат работать небольшим кафе на 10 человек
Надежда РЫЖКИНА
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В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открывать общепит после выхода из самоизоляции.В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открывать общепит после выхода из самоизоляции.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор рассказал о том, как будут открывать кафе и рестораны после того, как закончится режим самоизоляции. Об этом сообщает kp.ru. По плану это должно проходить в несколько этапов.

Сначала ведомство предложило открыть кафе и рестораны площадью меньше 50 квадратных метров, которые максимум смогут вместить 10 человек. В таких заведениях должно быть не больше 5 столиков на 1-2 человека, а расстояние между столами — как минимум метр. Также должна быть либо одноразовая посуда, либо многоразовая дезинфекция. Банкеты и поминки при этом проводить запрещено.

— На следующем этапе, когда число заболевших значительно снизится, могут открыться кафе не более чем на 20 человек. За столом по-прежнему должно сидеть 1-2 человек, столы стоят минимум на метр друг от друга, но разрешены банкеты, — сообщает Роспотребнадзор.

Полностью к прежнему режиму работы общепит вернется, когда в конкретном регионе перестанут заболевать новые пациенты, а число выздоровевших по стране увеличится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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