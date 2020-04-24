«Носите маску!»: в некоторых супермаркетах вводят ограничения для покупателей

24 Апр 2020 2020-04-24T04:46:18+03:00

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Из-за угрозы коронавируса торговая сеть «Globus» решила обязать своих покупателей носить маску во всех своих 17 гипермаркетах. Однако, такое требование пока действует только в одном супермаркете Красногорске в Московской области. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на «Коммерсант».

— Это инициатива наших покупателей. Они просят, чтобы люди в торговом зале были в масках. Все сотрудники гипермаркетов носят маски, — передает «Коммерсант» комментарий представителя Globus.

Защитные маски можно компания предлагает купить на входе. Представители торговой сети утверждают, что цены на них приемлемые.

По такому же пути планирует пойти также продуктовая сеть «Billa». Вот только ни еще установили график посещения магазинов для пенсионеров. Пожилые люди смогут прийти за покупками только с 9 до 10 часов.

А в «Азбуке вкусе» придумали давать бонусы за то, что покупатель ходит в маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU