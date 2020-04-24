2020-04-24T05:01:18+03:00
Происшествия

«Девушку зажало под грузовиком»: легковушка с пассажирами влетела в «Газель» на парковке

Помимо водителя, в автомобиле в это время было еще четыре пассажира
Надежда РЫЖКИНА
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«Ладу Весту» зажало под грузовой «ГАЗелью». Фото: ГИБДД по Новосибирску.«Ладу Весту» зажало под грузовой «ГАЗелью». Фото: ГИБДД по Новосибирску.
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В ночь с 23 на 24 апреля возле дома № 155 по улице Немировича-Данченко случилось ДТП. Около полуночи автомобиль «Лада Веста» залетел под припаркованную грузовую «ГАЗель». В итоге ГАЗель» от удара сильно наклонилась, а передняя часть «Лады» застряла под фургоном. Как рассказали очевидцы, пассажирку на переднем сиденье зажало, она не могла выбраться сама.

— У нас на глазах «Веста» залетела под стоявшую «ГАЗель». В машине было четыре человека, девушка на переднем сиденье зажата под грузовиком. Через 10 минут приехали «Скорая» и МЧС, — рассказала очевидица событий. Она добавила, что до приезда экстренной помощи пассажирку не пытались достать из машины.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили подробности аварии:

— 24 апреля в 0:30 26-летний водитель на автомобиле «Лада Веста» двигался по улице Немировича-Данченко в сторону улицы Таймырская и наехал на пластиковый блок, где велись дорожные работы. Автомобиль столкнулся с «ГАЗелью», которая была припаркована вдоль проезжей части. В результате ДТП пострадали сам водитель «Лады» и четыре пассажира, с различными травмами они доставлены в больницу, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по городу.

В ДТП на Немировича-Данченко девушку зажало под ГАЗелью .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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