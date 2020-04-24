2020-04-24T04:08:46+03:00
Происшествия

«Удар пришелся на его сторону»: в Новосибирске в ДТП погиб 25-летний парень

В тяжелом состоянии еще один участник аварии
Ульяна ДЖАНКОВА
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На Гусинобродском шоссе в ДТП погиб 25-летний парень. Фото: стоп-кадрНа Гусинобродском шоссе в ДТП погиб 25-летний парень. Фото: стоп-кадр
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В ночь с 23 на 24 апреля в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошло серьезное ДТП. На месте аварии погиб 25-летний парень, еще один участник ДТП — в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска

— Примерно в 22:40 по адресу Гусинобродское шоссе 70 корпус 9 водитель на автомобиле «ВАЗ-2114» двигался в сторону выезда из города. В какой-то момент он врезался «Honda Civic», которая ехала впереди него. Из-за удара иномарку выбросило на встречную полосу, где в это время ехала «Honda Fit». Пассажир «Honda Fit», ехавший на переднем сидении погиб на месте, — сообщили в ведомстве.

Также в тяжелом состоянии находится водитель «Honda Civic». О состоянии виновника аварии не сообщают.

Сотрудники ГИБДД выясняют детали ДТП.

На Гусинобродском шоссе в ДТП погиб 25-летний парень.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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