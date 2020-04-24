«Выздоровели 24 человека»: в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T04:01:51+03:00

В Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе областного правительства

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Еще один пациент, который ранее заболел коронавирусом, выздоровел, и его выписали из больницы. Об этом сообщил оперативный штаб правительства Новосибирской области.

— По данным оперативного штаба в Новосибирской области зарегистрировано 168 человека с коронавирусом, из них 8 — дети. Новых случаев заражения нет. Сегодня еще одного пациента выписали с отрицательным результатом контрольного теста. Всего в регионе выздоровели 24 пациента. Четыре человека умерли, — передали в оперативном штабе.

Тем временем из-под присмотра медиков вышли 10510 человек. Еще 2113 пациентов остаются под медицинским наблюдением. На прошедший день, 23 апреля, в Новосибирской области гриппом и ОРВИ заболели 1125 человек. 54 из них госпитализировали.

Напомним, накануне в регионе выявили еще 17 человек, зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU