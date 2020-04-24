После публикации в «Комсомолке» парикмахеру из Иркутска вернули деньги
История с обманутым парикмахером из Иркутска Алиной Ждановой и новосибирским барбершопом благополучно завершилась. После того, как девушка обратилась за помощью к КП-Новосибирск, ей вернули деньги за посылку, которую она так и не получила.
— Продавец узнал себя и свой магазин в публикации, увидел, как опозорился, и удалил меня из черного списка. Я снова потребовала отдать мои 738 рублей. Он утверждал, что не обманывал меня и я зря его оскорбила. В итоге он снова заблокировал меня в соцсетях, но все-таки вернул деньги! А большего мне и не надо! Он правильно поступил, ведь я бы из принципа не остановилась. В полицию заявление даже не успела написать, — рассказала Алина Жданова корреспонденту КП-Новосибирск.
Парикмахеру вернули деньги. Фото: предоставлено героиней публикации
Напомним, парикмахер-универсал из Иркутска захотела заказать насадки на машинку для стрижки. В соцсетях она нашла подходящий по цене и скорости доставки вариант — барбершоп из Новосибирска. Она перевела владельцу деньги, но тот заблокировал ее в соцсетях. Товар ей так и не пришел.
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