2020-04-24T02:59:41+03:00
Общество

Пенсионерка чуть не сгорела заживо, пытаясь спасти документы и вещи из полыхающего дома

Пожилую женщину спасла дочь, сибирячки наводили порядок на даче и подожгли сухую траву
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дочь успела спасти маму из полыхающего дома. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиДочь успела спасти маму из полыхающего дома. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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В Искитиме субботник на дачном участке чуть было не закончился гибелью пенсионерки и ее дочери. Обе женщины очищали территорию от сухой травы, но участок настолько зарос, что грабли постоянно застревали. Сибирячки подумали, что проще и быстрее будет поджечь сухую траву, но не учли, что на улице был ветер.

— Порыв ветра молниеносно перекинул огонь на деревянный частный дом. Пенсионерка побежала в горящее здание за документами и личными вещами, но сама из-за дыма выйти не смогла. Ее дочь спасла мать из дома, полностью охваченного огнем, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

С ожогами пенсионерку госпитализировали в больницу.

В МЧС по Новосибирской области напоминают, что жечь сухую траву нельзя — это опасно. В регионе установлен пожароопасный сезон, который запрещает разводить костры, выжигать траву и другую деятельность с открытым огнем на открытом пространстве. Размер штрафов увеличен в два раза.

С начала 2020 года зафиксировано более двух с половиной тысяч загораний растительности, которые угрожают населенным пунктам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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