Дорогой лимон: почему взлетели цены на продукты

23 Апр 2020 2020-04-23T19:51:08+03:00

В антимонопольном ведомстве уже зафиксировали в некоторых сетях наценки до 500%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Федеральная антимонопольная служба признала, что в последнее время наценки торговых сетей на некоторые продукты составили по 300-400 и даже больше процентов. Ведомство провело онлайн-совещание, на которое пригласило представителей крупнейших торговых сетей.

Как заявляют в ФАС, ситуация с розничными ценами и на социально-значимые продукты стабильна, дефицита на хлеб, купы, яйца, молоко и многое другое нет. Но вместе с тем, в ведомство поступает масса жалоб о взлете цен на лимоны, например. В этом виновато несколько факторов: во-первых, поставки продуктов из-за рубежа сократились, во-вторых – значительно поднялся спрос, который подогрели фейковые новости.

- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса. Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен. Но таких ценовых искажений можно было избежать или сделать не такими резкими, - заявляет Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России.

Как сообщает kp.ru, в антимонопольном ведомстве уже зафиксировали в некоторых сетях наценки до 500%. Ритейлеры уже пообещали вернуть адекватные цены на лимоны к концу апреля - началу мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU