В Китае новая вспышка коронавируса - блогеры обвиняют Россию

23 Апр 2020 2020-04-23T19:07:42+03:00

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Изначально эпицентр COVID-19 был в Ухане, теперь число зараженных там уменьшается. Но появились другие города на карте Поднебесной, где тревожность нарастает вместе с количеством зараженных. Одна из этих точек – город Харбин, находящийся совсем рядом с Россией. Из-за этого некоторые китайские блогеры начали обвинять в повторной волне наше, соседствующее, государство.

Сейчас в Харбине всего несколько сотен зараженных, это не так уж много, но власти уже начали вводить противоэпидемические меры.

- Способы борьбы с эпидемией странные. Власти Харбина объявили, что 27-29 апреля в городские районы, где отмечена вспышка «короны», будет остановлена подача электричества и воды. Почему — не объясняют, сообщает сайт kp.ru.

Всего в Харбине живет порядка десяти миллионов человек, в город уже запретили въезд машин с номерами других провинций, частично введена блокада для населения. Еще одна более-менее значительная вспышка зафиксирована в Сиане.

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ИСТОЧНИК KP.RU