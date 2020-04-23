2020-04-23T19:07:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае новая вспышка коронавируса - блогеры обвиняют Россию

Теперь вирус распространяется в Харбине
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Китае новая вспышка опасного вируса.В Китае новая вспышка опасного вируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Изначально эпицентр COVID-19 был в Ухане, теперь число зараженных там уменьшается. Но появились другие города на карте Поднебесной, где тревожность нарастает вместе с количеством зараженных. Одна из этих точек – город Харбин, находящийся совсем рядом с Россией. Из-за этого некоторые китайские блогеры начали обвинять в повторной волне наше, соседствующее, государство.

Сейчас в Харбине всего несколько сотен зараженных, это не так уж много, но власти уже начали вводить противоэпидемические меры.

- Способы борьбы с эпидемией странные. Власти Харбина объявили, что 27-29 апреля в городские районы, где отмечена вспышка «короны», будет остановлена подача электричества и воды. Почему — не объясняют, сообщает сайт kp.ru.

Всего в Харбине живет порядка десяти миллионов человек, в город уже запретили въезд машин с номерами других провинций, частично введена блокада для населения. Еще одна более-менее значительная вспышка зафиксирована в Сиане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорогой лимон: почему взлетели цены на продукты
В Китае новая вспышка коронавируса - блогеры обвиняют Россию
Вирусолог: с большой вероятностью Россия уже выходит на плато по коронавирусу
Замахнулись на вождя: вандалы испортили баннер с Лениным в Новосибирске
«Вам сделают тест»: губернатор призвал новосибирцев с ОРВИ остаться дома
«Сказал идти домой и пропал»: сибирячка ищет таинственно исчезнувшего мужа
На Монументе Славы вновь вспыхнул Вечный огонь
«Вонь чудовищная»: сибирячке продали в магазине упаковку тухлой рыбы
В Новосибирске угнали иномарку с московскими номерами
Нарушители самоизоляции уснули на улице в центре Новосибирска
Угнала тебя, угнала: жена «взяла покататься» машину у гражданского мужа и попала под уголовное дело
Символика кулича и писанок
«Проверяем площадки, дворы, остановки и пляжи»: за нарушение детьми режима самоизоляции ответят родители