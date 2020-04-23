2020-04-23T18:45:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог: с большой вероятностью Россия уже выходит на плато по коронавирусу

Эксперт Александр Лукашев считает, что есть повод для оптимизма, правда, осторожного
Екатерина ИВАНОВА
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университетаДиректор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета
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«Комсомольская правда» связалась с директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александром Лукашевым, чтобы попросить оценить динамику зараженных в России. Вдруг мы уже на пути к выздоровлению?

Смотрите сами, 16 апреля в стране зарегистрировали 3448 новых зараженных коронавирусом, на следующий день еще 4070 человек. Далее по нарастающей. Промежуточный пик случился 19 апреля – 6060 новых зараженных. А вот на следующий день резкий спад – 4268 «новеньких», с тех пор цифры вновь поднимались, но выше 6000 тысяч так и не прыгнули. О чем говори такая динамика?

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - цитирует Александра Лукашева kp.ru, - должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим.

Ученый считает, что такое положение дел уже можно с осторожностью назвать выходом на плато. После которого обычно случается снижение заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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