2020-04-23T18:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вам сделают тест»: губернатор призвал новосибирцев с ОРВИ остаться дома

Глава региона напомнил, что в такое время при недомогании лучше перестраховаться и взять больничный
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников призвал заболевших остаться дома. Фото: nso.ruАндрей Травников призвал заболевших остаться дома. Фото: nso.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с призывом внимательнее относиться к своему здоровью и при признаках ОРВИ оставаться дома:

- Уважаемые новосибирцы! Прошу вас очень внимательно относиться к своему здоровью! Понимаю, что сибиряки – люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!

Прошу вас, относитесь к любому ОРВИ как к потенциальному коронавирусу! Вам сделают тест на выявление инфекции, установят медицинское наблюдение. Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдётся! Но, тем не менее, осторожность не помешает! — обратился к жителям Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона и ранее давал поручение внимательно относиться ко всем обращениям граждан по поводу острых респираторных инфекций. В организациях, которые уже вошли в рабочий график, у сотрудников ежедневно проверяют температуру в обязательном порядке. Всех, кто чувствует себя неважно, отправляют домой, чтобы не допустить заражения в коллективе.

ВАЖНО

Характерные признаки коронавуруса: сухой кашель, температура. Начаться заболевание может с обычного насморка и боли в горле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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