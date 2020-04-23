«Вам сделают тест»: губернатор призвал новосибирцев с ОРВИ остаться дома
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с призывом внимательнее относиться к своему здоровью и при признаках ОРВИ оставаться дома:
- Уважаемые новосибирцы! Прошу вас очень внимательно относиться к своему здоровью! Понимаю, что сибиряки – люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!
Прошу вас, относитесь к любому ОРВИ как к потенциальному коронавирусу! Вам сделают тест на выявление инфекции, установят медицинское наблюдение. Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдётся! Но, тем не менее, осторожность не помешает! — обратился к жителям Новосибирской области Андрей Травников.
Глава региона и ранее давал поручение внимательно относиться ко всем обращениям граждан по поводу острых респираторных инфекций. В организациях, которые уже вошли в рабочий график, у сотрудников ежедневно проверяют температуру в обязательном порядке. Всех, кто чувствует себя неважно, отправляют домой, чтобы не допустить заражения в коллективе.
ВАЖНО
Характерные признаки коронавуруса: сухой кашель, температура. Начаться заболевание может с обычного насморка и боли в горле.
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