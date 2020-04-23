Замахнулись на вождя: вандалы испортили баннер с Лениным в Новосибирске

23 Апр 2020 2020-04-23T18:12:01+03:00

Он появился в честь 150-летия Владимира Ильича, но какие-то хулиганы написали на баннере обидные слова

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Вандалы испортили баннер в честь дня рождения Владимира Ленина на остановке «Березовая роща» в Новосибирске: неизвестные пририсовали вождю рога и свиной пятачок. В обкоме КПРФ назвали это «актом политического бессилия»

— Будем писать заявление в полицию, — прокомментировали КП-Новосибирск в обкоме КПРФ.

Всего в Новосибирске к 22 апреля было размещено 30 рекламных баннеров с Лениным и стихами Владимира Маяковского, но испортили только один.

— Владимир Ильич является самым актуальным историческим персонажем для текущей кризисной ситуации. Мне жалко тех, кто в бессильной злобе занимается вандализмом, — прокомментировал КП-Новосибирск депутат горсовета Георгий Андреев.

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ИСТОЧНИК KP.RU