Замахнулись на вождя: вандалы испортили баннер с Лениным в Новосибирске
Вандалы испортили баннер в честь дня рождения Владимира Ленина на остановке «Березовая роща» в Новосибирске: неизвестные пририсовали вождю рога и свиной пятачок. В обкоме КПРФ назвали это «актом политического бессилия»
— Будем писать заявление в полицию, — прокомментировали КП-Новосибирск в обкоме КПРФ.
Всего в Новосибирске к 22 апреля было размещено 30 рекламных баннеров с Лениным и стихами Владимира Маяковского, но испортили только один.
— Владимир Ильич является самым актуальным историческим персонажем для текущей кризисной ситуации. Мне жалко тех, кто в бессильной злобе занимается вандализмом, — прокомментировал КП-Новосибирск депутат горсовета Георгий Андреев.
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ИСТОЧНИК KP.RU