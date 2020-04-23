2020-04-23T16:20:57+03:00
Общество

«Сказал идти домой и пропал»: сибирячка ищет таинственно исчезнувшего мужа

О парне нет вестей почти две недели
Татьяна СОЛОВОВА
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Парня ищет его гражданская жена. Фото: соцсети.Парня ищет его гражданская жена. Фото: соцсети.
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Вот уже 12 дней полиция и близкие ищут пропавшего новосибирца - 24-летнего Карахана Визерханова. Последней, кто видел парня 12 апреля, была его гражданская жена.

- Мы с ним уже четыре года вместе, - рассказала КП-Новосибирск Полина, супруга пропавшего парня. – 12 апреля в обед мы с мужем расстались на площади Калинина у фонтана: Карахан сказал мне идти домой, сам должен был скоро вернуться. Мобильного телефона у него с собой не было.

Но домой парень так и не пришел ни в этот день, ни на следующий. Полина подала заявление в полицию.

У парня есть особая примета - татуировки на обоих руках: на правой - тигр, на левой - надпись «Не отступать и не сдаваться». Он был одет в черные брюки и темно-синюю ветровку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Карахана, просят обратиться в полицию по тел. 02 или сообщить его жене Полине по тел. 8-983-123-62-75, 8-983-120-90-43.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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