На Монументе Славы вновь вспыхнул Вечный огонь
Отреставрированную чугунную чашу и новую газовую горелку уже установили — над этим работали специалисты завода «Сиблитмаш», где и была изготовлена чаша. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть присутствовал при зажжение Вечного огня.
— До главного праздника нашей страны — юбилея Победы в Великой Отечественной войне — остались считанные дни. На Монументе Славы завершают ремонтные работы. В прошлом году в чугунной чаше появилась трещина. В свое время ее отливали рабочие завода «Сиблитмаш», и в этот раз они справились с важной задачей, — отметил мэр Анатолий Локоть.
новая газовая горелка работает на природном газе. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Также заменили газовую горелку на ветроустойчивую диффузионную, произведенную в Екатеринбурге. В настоящее время она работает на природном газе. Сегодня, 23 апреля, на Монументе Славы официально зажгли огонь — во время реставрационных работ чаши он хранился в специальной капсуле на Посту № 1.
Перед 75-летним юбилеем Победы продолжается ремонт постаментов и производится замена букв в фамилиях или инициалах фронтовиков, указанных на пилонах Монумента Славы. До конца мая на входной группе Монумента Славы будет уложен новый рулонный газон.
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