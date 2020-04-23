2020-04-23T15:28:19+03:00
Общество

«Вонь чудовищная»: сибирячке продали в магазине упаковку тухлой рыбы

Она пожаловалась на торговую точку в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячка купила испорченную рыбу перед поездкой на дачу. Фото: flamp.ru.Сибирячка купила испорченную рыбу перед поездкой на дачу. Фото: flamp.ru.
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Неприятный сюрприз ждал сибирячку, которая решила купить в магазине упаковку рыбного ассорти. Когда девушка открыла ее, то пожалела о покупке:

- Купили мы пресервы в магазине на Первомайской. Приехали на дачу, открываем - и мама дорогая! Вонь чудовищная! Такая матёрая тухлятина, страшно вспоминать. Вид, кстати, у продукта вполне приличный, - написала девушка в своем отзыве на flamp.ru. - Ну как бы, ребята, так нельзя!

Юристы советуют эту ситуацию не пускать на самотек и обязательно привлечь к ответственности магазин и производителей:

- Как только вы обнаружили, что купили испорченный продукт, то сразу же пишите претензию на магазин. Если нет возможности приехать в торговую точку, то заходите на сайт на сайт этой компании и подавайте жалобу в режиме онлайн, - советует юрист Инесса Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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