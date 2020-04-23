В Новосибирске угнали иномарку с московскими номерами
Пропал автомобиль, припаркованный на улице Севастьянова
Неизвестные угнали в Новосибирске иномарку с московскими номерами.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирске угнали машину с иногородними номерами. Toyota Camry находилась во дворе дома Севастьянова, 9.
- В период времени с 18-40 22 апреля 2020 до 10-35 23 апреля 2020 от дома 9 по улице Ивана Севастьянова города Новосибирска, совершен угон автомобиля «Тойота Камри», черного цвета, 2017 года выпуска, - сообщили КП-Новосибирск в МВД.
Номер автомобиля: Х 374 РТ 777. Судя по цифрам, машина зарегистрирована в Москве. Тех, кто увидит автомобиль, просят звонить на номер полиции «102».
ИСТОЧНИК KP.RU