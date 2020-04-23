Нарушители самоизоляции уснули на улице в центре Новосибирска

23 Апр 2020 2020-04-23T14:10:10+03:00

Несмотря на то, что бесцельные прогулки запрещены, некоторые горожане откровенно бросают вызов закону

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В Новосибирске замечена группа нарушителей самоизоляции. Эти трое явно не заняты в промышленности, не выгуливают собаку и не следуют к ближайшему магазину. Все это говорит об откровенном несоблюдении режима.

Компания, судя по всему, устроила небольшой пикник. Поскольку доступ в парки горожанам закрывают, эти трое организовали досуг рядом с главной дорогой сибирской столицы – Красным проспектом. «Отдыхающие» попали в кадр рядом со станцией метро «Гагаринская».

Примечательно, что ни одном из членов компании не замечены медицинские маски.

Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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Служебная проверка назначена после того, как паблик «Омбудсмен полиции» заявил, что полицейским поставлен «план минимум» — 10 протоколов о нарушении самоизоляции с каждого района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU