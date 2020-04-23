Угнала тебя, угнала: жена «взяла покататься» машину у гражданского мужа и попала под уголовное дело

23 Апр 2020 2020-04-23T13:32:34+03:00

Теперь она сидит дома под подпиской о невыезде

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Жена решила «угнать» автомобиль у своего гражданского мужа. Накануне они вместе пили, а утром сибиряк не обнаружил дома ни ключей от машины, ни гражданской супруги. Мужчина обратился в полицию.

— Местный житель с заявлением об угоне автомобиля «Тойота- Алекс». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая в угоне — 32- летняя женщина была задержана и доставлена в отдел полиции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как оказалось, сибирячка уже была ранее судима за кражу. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

«Угонщице» избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранительные органы проводят расследование.

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