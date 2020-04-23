2020-04-23T13:14:34+03:00
Общество

Символика кулича и писанок

Какое событие церковной истории связано с традицией обмениваться крашенными пасхальными яйцами
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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В день Пасхи заканчивается Великий пост, и мы можем есть ту пищу, от которой воздерживались. Также на Пасху мы дарим друг другу яйца – как символ вечной жизни и Христова воскресения. Яйцо с виду не представляет собой что-то живое, но внутри него цыпленок. Как и Христос был во гробе, но вышел из него и воскрес. Кулич мы делаем из тех продуктов, от которых отказывались во время поста – масло, молоко, яйца. Все продукты необходимо освятить. Совместная семейная трапеза на Пасху – это хорошая традиция, чтобы в кругу близких и родных людей разделить радость Христова воскресения.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Символика кулича и писанок.Какое событие церковной истории связано с традицией обмениваться крашенными пасхальными яйцами

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