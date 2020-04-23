2020-04-23T12:32:19+03:00
Общество

В Новосибирске запустили производство уникального антисептика

Сейчас на линии дезинфекторов производится 180 баллонов в минуту. В ближайшее время первая партия - почти 500 тысяч баллонов - поступит в магазины
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»
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Крупнейший российский производитель бытовых аэрозолей - новосибирский завод «Сибиар» - наладил выпуск уникального антисептика, которым можно безопасно обеззараживать воздух в помещении. Кроме активного противовирусного средства, в составе антисептика также есть отдушка, поэтому в отличие от большинства дезинфекторов он имеет приятный запах.

По словам технического директора предприятия, участника предварительного голосования «Единой России» Виктора Плутахина, препарат находится в «зеленой зоне» и его можно применять, не опасаясь негативного воздействия на организм и окружающую среду. Производители уверены: в период пандемии коронавирусной инфекции антисептики должны быть доступны для всех.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»

- Первую рецептуру мы разработали еще в начале пандемии и выпустили 350 тысяч баллонов, но пришли к выводу, что состав дезинфектора нужно доработать и усовершенствовать. Сейчас мы выпускаем современный продукт, который эффективно уничтожает с поверхностей значительную часть микробов, в том числе туберкулезную палочку. Возможно, в будущем мы усовершенствуем такие аэрозоли, но тогда обратимся за помощью к вирусологам «Вектора», - рассказал Виктор Кушнир, генеральный директор «Сибиара», участник предварительного голосования «Единой России».

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