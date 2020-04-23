Остался один пепел: сибирячка хотела сжечь траву на участке, а оказалась в больнице с ожогами

23 Апр 2020 2020-04-23T12:23:14+03:00

От дачного участка не осталось ничего. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

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В Искитимском районе мама с дочкой решили очистить дачную территорию от сухой травы. Участок зарос настолько, что грабли не смогли бы справиться с растительностью. Сибирячки пошли на крайние меры и подожгли траву.

— Порыв ветра молниеносно перекинул огонь на деревянный частный дом. В состоянии шока пожилая женщина побежала в горящее здание за документами и личными вещами, но, не имея возможности уже выбраться из дымовой ловушки, ее дочь принялась спасать мать и эвакуировать ее из дома, который был уже полностью охвачен языками пламени, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Очевидцы вызвали пожарных.Они сразу же прибыли на место происшествия и потушили открытый огонь за пять минут. Спустя полтора часа удалось ликвидировать последствия поджога.

— Огнем уничтожен дачный дом на площади 9 квадратных метров, горение травы происходило на площади 450 квадратных метров. Кроме того, пострадавшая женщина госпитализирована в местную городскую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь, — уточнили в пресс-службе.

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