Стало известно, кто из работников детского садика №26 заболел коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T12:02:53+03:00

В мэрии уточнили, из-за чего закрылся детский садик в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщину изолировали, когда она рассказала, что у родственника поднялась температура, позже — у нее самой обнаружили COVID-9

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В четверг, 23 апреля, в мэрии города рассказали КП-Новосибирск, кто именно заболел коронавирусом в детском саду №26, который находится на улице 25 лет Октября.

— 3 апреля работница кухни детского сада сообщила в администрацию школы о том, что у ее родственника поднялась температура. Было принято решение отправить ее на самоизоляцию. Спустя две недели, 17 апреля, в детском саду провели внеплановую проверку специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области. У повара был выявлен коронавирус. На следующий день, 18 апреля, Калининский районный суд постановил закрыть детский сад на 90 дней, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

Сейчас весь персонал, дети и их родители находятся на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU