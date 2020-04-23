2020-04-23T12:02:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто из работников детского садика №26 заболел коронавирусом

Женщину изолировали, когда она рассказала, что у родственника поднялась температура, позже — у нее самой обнаружили COVID-9
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В мэрии уточнили, из-за чего закрылся детский садик в Новосибирске.В мэрии уточнили, из-за чего закрылся детский садик в Новосибирске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В четверг, 23 апреля, в мэрии города рассказали КП-Новосибирск, кто именно заболел коронавирусом в детском саду №26, который находится на улице 25 лет Октября.

— 3 апреля работница кухни детского сада сообщила в администрацию школы о том, что у ее родственника поднялась температура. Было принято решение отправить ее на самоизоляцию. Спустя две недели, 17 апреля, в детском саду провели внеплановую проверку специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области. У повара был выявлен коронавирус. На следующий день, 18 апреля, Калининский районный суд постановил закрыть детский сад на 90 дней, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

Сейчас весь персонал, дети и их родители находятся на самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Проверяем площадки, дворы, остановки и пляжи»: за нарушение детьми режима самоизоляции ответят родители
В Новосибирске запустили производство уникального антисептика
Остался один пепел: сибирячка хотела сжечь траву на участке, а оказалась в больнице с ожогами
Стало известно, кто из работников детского садика №26 заболел коронавирусом
Ушли за бургером, а человек умер: в минздраве прокомментировали обвинение в адрес врачей «скорой»
«Гвардейцы» восстановили режим самоизоляции в «колизее»
«Все продезинфицировали»: мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с заболевшей коронавирусом работницей детсада
«Хочу защитить других»: иркутянку возмутил модный барбершоп в Новосибирске, обманувший ее на 800 рублей
Анатолий Локоть: «Пыль с дорог мешают убрать припаркованные автомобили»
«Это абсолютный рекорд»: отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля
В Новосибирске дети-льготники будут получать продуктовые наборы за 60 рублей
«Сменила прописку и готовится к свадьбе»: стала известна судьба жабы, прилетевшей в чемодане из Таиланда
Эксперты: от коронавируса смертность ниже, но он опаснее гриппа
«Никто никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще 17 больных коронавирусом
«Закрыли на карантин»: в Новосибирске коронавирусом заболел работник детского сада
В минздраве рассказали, как девочка, выпавшая с 8 этажа, чувствует себя после операции
Электронные пропуска могут ввести по всей стране
«Для всех разные штрафы»: Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Центробанк потратил рекордное количество валюты на поддержку рубля
Пособие малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирске: кому положено, как получить
«Вытащили из гаража»: в Новосибирске поймали мужчин, укравших шины на 80 тысяч рублей