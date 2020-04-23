Ушли за бургером, а человек умер: в минздраве прокомментировали обвинение в адрес врачей «скорой»
В четверг, 23 апреля, подписчик группы «АСТ-54» рассказал, что якобы врачи «скорой» не помогли умирающему мужчине. Вместо этого медики отправились за бургерами.
Сибиряк утверждает, что все произошло днем 22 апреля у дома №37/2 на проспекте Карла Маркса.
— Мы вызвали «скорую» мужчине, которому стало плохо. Пока ждали «неотложку», увидели, как мимо едет другая бригада, попросили их оказать помощь, но медики сказали, что у них срочный вызов, и они торопятся. Но потом мы увидели, что машина развернулась на перекрестке и припарковалась, чтобы заказать себе бургеры, — рассказали очевидцы в паблике.
Он также добавили, что машина, которую вызвали прохожие, ехала 25 минут. К этому времени мужчина уже умер.
КП-Новосибирск попросила региональный минздрав прокомментировать ситуацию:
— Реанимация ехала 7 минут, а не 25, как указывал мужчина в сообщении. Руководство «Станции скорой медицинской помощи» выяснило все обстоятельства, — ответили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. — Врач «скорой» пояснил, что мужчина попросил помощи, когда машина бригады уже была припаркована у кафе «Burger King». Туда медики заехали, потому что не успевали пообедать. Врачи подбежали, чтобы помочь и приехал реанимобиль, который изначально вызывали.
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ИСТОЧНИК KP.RU