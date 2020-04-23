2020-04-23T11:17:27+03:00
Происшествия

«Гвардейцы» восстановили режим самоизоляции в «колизее»

Трижды за два дня группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали по сигналам тревоги к зданию с названием «колизей»
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Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯФото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ
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«Колизеем» за его ступенчатую форму студенты называют техническое сооружение переменной этажности, расположенное рядом с общежитием №2 НГТУ в студенческом городке на проспекте К. Маркса в Ленинском районе Новосибирска.

На крыше здания днем и в вечернее время довольно часто собирается молодежь, туда же бдительные соседи регулярно вызывают охрану - молодые люди нарушают то требования пожарной безопасности, то общественный порядок.

21 апреля сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил в 16.10. Прибывшие на вызов бойцы поднялись на крышу и обнаружили там компанию молодых людей (10 - 12 человек), которые жарили на мангале мясо. Охранники объяснили, что разведение и использование открытого огня на крыше строения является грубым нарушением требований пожарной безопасности, и предложили ребятам разойтись. Студенты беспрекословно подчинились требованию, потушили мангал и покинули здание.

В тот же день еще один вызов на этот же адрес поступил в 21.21. Группа быстрого реагирования, приехавшая через 5 минут, застала на крыше «колизея» большую компанию молодежи, примерно около 40 человек. Парни и девушки слушали музыку, громко разговаривали, курили, распивали спиртные напитки. Бойцы ГБР ГВАРДИИ во взаимодействии с сотрудниками полиции убедили молодежь покинуть крышу здания.

22 апреля в 20.59 на молодежь, шумящую на крыше «колизея», снова пожаловались. Та же многочисленная компания вновь собралась на крыше. Студенты распивали спиртное, играли на гитаре. «Гвардейцам» пришлось разогнать злостных нарушителей режима самоизоляции.

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