«Все продезинфицировали»: мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с заболевшей коронавирусом работницей детсада

23 Апр 2020 2020-04-23T10:48:06+03:00

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В четверг, 23 апреля, КП-Новосибирск стало известно, что детский сад №26 в Калининском районе закрыт на карантин: у одной из работниц врачи диагностировали коронавирус. Эту ситуацию прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

— Это на самом деле так. Но когда подтвердился диагноз коронавируса, работницы не было в учреждении, она ни с кем не контактировала. Но мы закрыли сад на карантин, провели дезинфекцию, — рассказал Анатолий Локоть.

Скорее всего, речь идет о работнице не детского сада, а школы. Дело в том, что садик находится на базе школы и многие воспринимают его, как единое учреждение. По словам мэра города, зараженная коронавирусом работница не посещала образовательная учреждение с момента, как началось дистанционное образование.

Для разъяснения ситуации КП-Новосибирск направила в мэрию города запрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU