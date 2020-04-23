«Хочу защитить других»: иркутянку возмутил модный барбершоп в Новосибирске, обманувший ее на 800 рублей
Жительница Иркутска Алина Жданова пожаловалась на то, что ее обманул мошенник из Новосибирска. Она заказала у него насадку на машинку для стрижки, но в итоге — не товара, ни денег. Проблемой она поделилась с редакцией КП-Новосибирск.
— Я работаю парикмахером-универсалом. Сломалась насадка. Мне нужен был стандартный набор. Магазины в Иркутске закрыты на карантин. Я нашла новосибирский онлайн-магазин, решила что закажу там, ведь Новосибирск недалеко, доставка 4-6 дней, да и цена в том магазине была приемлемая. До этого просмотрела отзывы: все писали хорошие слова Эрику — не могу утверждать, владелец ли он магазина. Я написала ему, договорились об оплате и доставке. На его карту я перевела 738 рублей. Но после того, как скинула деньги, он перестал мне отвечать, а потом и вовсе добавил в черный список! — рассказала Алина КП-Новосибирск.
Получив деньги, собеседник парикмахера перестал отвечать на сообщения. Фото: предоставлены героиней публикации.
Позже девушка попросила подруг и коллег тоже написать продавцу. Но тот все равно удалял их комментарии и сообщения и также заблокировал в соцсетях.
— Плохие отзывы от меня он объяснил подругам так, будто это конкуренты на него наговаривают, — рассказала Алина.
В полицию девушка еще не обращалась. но собирается. Как она сама пояснила, потерянная сумма для нее небольшая, но она хочет защитить других покупателей от нечестного продавца.
Корреспондент КП-Новосибирск позвонил по номеру продавца, указанному в инстаграм-аккаунте. Ответа на звонок не было.
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