2020-04-23T10:23:24+03:00
Общество

«Хочу защитить других»: иркутянку возмутил модный барбершоп в Новосибирске, обманувший ее на 800 рублей

Она заказала набор насадок для машинки, но товар так и не получила
Надежда РЫЖКИНА
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Иркутчанка пожаловалась, что ее обманул новосибирский барбершоп. Фото: предоставлены героиней публикации.Иркутчанка пожаловалась, что ее обманул новосибирский барбершоп. Фото: предоставлены героиней публикации.
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Жительница Иркутска Алина Жданова пожаловалась на то, что ее обманул мошенник из Новосибирска. Она заказала у него насадку на машинку для стрижки, но в итоге — не товара, ни денег. Проблемой она поделилась с редакцией КП-Новосибирск.

— Я работаю парикмахером-универсалом. Сломалась насадка. Мне нужен был стандартный набор. Магазины в Иркутске закрыты на карантин. Я нашла новосибирский онлайн-магазин, решила что закажу там, ведь Новосибирск недалеко, доставка 4-6 дней, да и цена в том магазине была приемлемая. До этого просмотрела отзывы: все писали хорошие слова Эрику — не могу утверждать, владелец ли он магазина. Я написала ему, договорились об оплате и доставке. На его карту я перевела 738 рублей. Но после того, как скинула деньги, он перестал мне отвечать, а потом и вовсе добавил в черный список! — рассказала Алина КП-Новосибирск.

Получив деньги, собеседник парикмахера перестал отвечать на сообщения. Фото: предоставлены героиней публикации.

Получив деньги, собеседник парикмахера перестал отвечать на сообщения. Фото: предоставлены героиней публикации.

Позже девушка попросила подруг и коллег тоже написать продавцу. Но тот все равно удалял их комментарии и сообщения и также заблокировал в соцсетях.

— Плохие отзывы от меня он объяснил подругам так, будто это конкуренты на него наговаривают, — рассказала Алина.

В полицию девушка еще не обращалась. но собирается. Как она сама пояснила, потерянная сумма для нее небольшая, но она хочет защитить других покупателей от нечестного продавца.

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил по номеру продавца, указанному в инстаграм-аккаунте. Ответа на звонок не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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