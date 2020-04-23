2020-04-23T08:43:37+03:00
Общество

«Это абсолютный рекорд»: отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля

Ранее сообщали, что подачу тепла в квартиры новосибирцев прекратят только в середине мая
Надежда РЫЖКИНА
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Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля.Отопительный сезон в Новосибирске завершат 23 апреля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Анатолий Локоть подписал постановление о том, что в Новосибирске отключат отопление в домах с пятницы, 23 апреля. Такое решение приняли потому, что среднесуточная температура в городе пять дней подряд была выше 8 градусов тепла.

— Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Так рано отопительный сезон мы еще не завершали, но это связано прежде всего с аномально теплой погодой в апреле, — рассказал мэр города Анатолий Локоть.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 по 22 апреля 2020 года среднесуточная температура в Новосибирске составляла от +8,7 до +14,2 градусов. В связи с этим мэрия решила завершить отопительный период 2019-2020 годов.

Городские службы начали готовиться к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что подачу тепла в дома новосибирцев прекратят не раньше 12 мая: начало следующего месяца, по прогнозам синоптиков, обещает быть прохладным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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