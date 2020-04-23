Эксперты: от коронавируса смертность ниже, но он опаснее гриппа

23 Апр 2020 2020-04-23T08:04:57+03:00

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Немецкие ученые провели массовое тестирование жителей коммуны Гангельт. В этом месте — больше всего зараженных со всей Германии. И неожиданно для себя вирусологи обнаружили, что переболевших коронавирусом в реальности гораздо больше, чем показывает статистика. У многих из заболевших не было симптомов. Если учесть этих «незаметных больных», то летальность от болезни только в Германии меньше в пять раз — лишь 0,37% вместо официальных 1,98%.

Тем не менее, несмотря на новые данные, рано сворачивать карантинные меры. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александра Федулова рассказала, почему новый коронавирус все равно опасен.

— Если посмотреть на такую статистику, то летальность у коронавируса ниже, чем у обычного гриппа — меньше 1 %. Летальность вообще зависит от того, насколько быстро страны отреагировали на эпидемию вначале. Например, в Великобритании летальность больше 13%: сначала там отказывались вводить карантин. В России же, где ограничения ввели, когда заболевших было несколько сотен, летальность меньше 1%. Но коронавирус все равно опаснее, чем простой грипп. В среднем переносчик вируса на инкубационной, «бессимптомной», стадии может заразить 2-2,5 человека. Также от коронавируса еще не изобрели вакцину. Это и отличает его от сезонного гриппа. Поэтому бороться с новой болезнью можно только с помощью карантина, — объяснила Александра Федулова.

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ИСТОЧНИК KP.RU