«Никто никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще 17 больных коронавирусом
В четверг, 23 апреля, стало известно о новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.
— За последние сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно., — сообщает оперштаб.
Таким образом, общее количество больных коронавирусом в регионе достигло 168 человек. Из них — четверо скончались. У них были сопутствующие заболевания, а 23 — выздоровели.
Также коронавирус был диагностирован у 8 детей.
Кроме того, среди заболевших есть медработники и священики.
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ИСТОЧНИК KP.RU