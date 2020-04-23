«Никто никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще 17 больных коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T07:23:19+03:00

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В четверг, 23 апреля, стало известно о новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— За последние сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно., — сообщает оперштаб.

Таким образом, общее количество больных коронавирусом в регионе достигло 168 человек. Из них — четверо скончались. У них были сопутствующие заболевания, а 23 — выздоровели.

Также коронавирус был диагностирован у 8 детей.

Кроме того, среди заболевших есть медработники и священики.

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ИСТОЧНИК KP.RU