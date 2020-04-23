2020-04-23T06:53:17+03:00
Происшествия

В минздраве рассказали, как девочка, выпавшая с 8 этажа, чувствует себя после операции

За ее жизнь боролась целая бригада врачей на протяжение трех часов
Надежда РЫЖКИНА
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В минздраве рассказали, как чувствует себя после операции девочка, выпавшая из окна. Фото: пресс-служба регионального минздраваВ минздраве рассказали, как чувствует себя после операции девочка, выпавшая из окна. Фото: пресс-служба регионального минздрава
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В четверг, 23 апреля, в региональном минздраве КП-Новосибирск рассказали о том, как после операции чувствует себя маленькая девочка, выпавшая из окна.

— Состояние со вчерашнего дня за ночь не поменялось, девочка в крайне тяжелом состоянии жива. Она в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения.

Напомним, в среду, 22 апреля, девочка выпала из окна восьмого этажа, облокотившись на москитную сетку. Ее мама в это время была в соседней комнате. Ребенка схватил за ноги брат, но не смог удержать. Девочка, упав, получила черепно-мозговую травму, переломы позвоночника, костей, разрывы внутренних органов и травматический шок. За ее жизнь боролась команда хирургов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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