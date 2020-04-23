2020-04-23T06:55:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Электронные пропуска могут ввести по всей стране

Так проще будет отслеживать движение людей
Надежда РЫЖКИНА
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему электронных пропусков по всей РоссииМэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему электронных пропусков по всей РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему электронных пропусков по всей России. Так будет легче понимать, куда ездят и летают на самолетах люди. Причем, подчеркивает глава столицы, это нужно не для того, чтобы ограничить передвижение.

— Коллеги говорят о том, что цифровые пропуска нужно распространить на близкие к Москве регионы. Я считаю, что можно охватить и всю Россию. Так мы сможем контролировать передвижение людей на поездах и самолетах, междугородних и межрегиональных автобусах. Будем понимать, сколько людей и куда перемещается. При этом рубить транспортные связи между регионами никто не собирается, — сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Мэр Москвы также объяснил, что в борьбе с заболеванием прежде всего важна профилактика, а не лечение уже заболевших, поэтому следует строго соблюдать санитарные правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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