«Для всех разные штрафы»: Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T06:33:37+03:00

В Верховном суде РФ рассказали кого и как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции.

Самые большие штрафы предусмотрены для юрлиц и тех, кто ушел из дома, нарушив карантин

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Режим самоизоляции действует до 30 апреля, но поговаривают, что он этой датой он не ограничится.

Стоит понимать, что самоизоляция и карантин — два разных понятия. При карантине человек не может выходить из дома две недели вообще. Остальные должны соблюдать определенные правила.

На карантине находятся те люди, которые прилетели из стран, где сложилась неблагоприятная обстановка, связанная с распространением коронавируса. Это же касается и регионов.

Например, в Новосибирске всех, кто вернулся из Москвы или Санкт-Петербурга также отправляют на двухнедельный карантин.

Те, кто на карантине несут большую опасность для остальных, соответственно и штрафы для них другие. Сюда же входят те, кто противится лечиться.

В качестве наказания применяют штрафы: для граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, юрлица заплатят до 500 тысяч. Об этом сообщает kp.ru.

— Такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, — сообщают в Верховном суде.

Верховный суд просит не наказывать строго тех, кто нарушил правила самоизоляции.

Срок давности таких правонарушений — один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU