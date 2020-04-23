Пособие малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирске: кому положено, как получить

23 Апр 2020 2020-04-23T06:36:33+03:00

Рассказываем, как получить пособие малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет и кому оно положено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, как получить пособие малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирске и кому оно положено

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В Правительстве Новосибирской области рассказали, как получить пособие малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирске и кому оно положено.

— Сейчас выплаты назначают без подачи заявлений тем семьям, которые по состоянию на 1 мая 2020 года уже получают ежемесячное пособие на ребенка, — рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Пособие равно половине прожиточного минимума — 6 018,5 рублей. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека — не больше 11 738 рублей. Для безработных их прежний доход при назначении выплаты учитываться не будет.

Выплачивать пособия планируют с июня. Как подсчитало областное министерство труда и социального развития, пособия получат минимум 39 тысяч семей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU