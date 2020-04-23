2020-04-23T05:33:02+03:00
Общество

«Вытащили из гаража»: в Новосибирске поймали мужчин, укравших шины на 80 тысяч рублей

Полицейские нашли только часть того, что унесли воры
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские задержали мужчин, укравших шины.Полицейские задержали мужчин, укравших шины.
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В Новосибирске полицейские поймали двух мужчин, укравших шины и автомобильные диски. В своем деле они не новички, ранее сибиряков уже судили. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Задержали мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Установили, что 18 апреля в Советском районе на территории ГСК «Чайка» подозреваемые похитили в одном из гаражей автомобильные шины с дисками общей стоимостью более 80 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Часть похищенного изъята. Проводятся расследование.

Напомним, накануне стало известно, что полицейские задержали 19-летнего бомжа, у него нет прописки, парень живет у знакомых. Он угнал «Жигули», но уехал недалеко, его остановил бордюр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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