«Лень было идти до моря»: сибирячка всю ночь откапывала дорогую иномарку, застрявшую на пляже

23 Апр 2020 2020-04-23T04:33:32+03:00

Девушка возмущалась, что на Обском водохранилище до сих пор не сделали дорогу, чтобы можно было проехать прямо к воде

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На пляже в Академгородке застрял автомобиль — черный «Ауди». Его хозяйка решила проехать прямо к воде Обского моря, но ее железный конь увяз в песке и всю ночь не мог сдвинуться с места. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск» Константин.

— Вот так на центральном пляже возле Академгородка люди ломают заборы ради того, чтобы покататься по песку. Дойти до моря им лень. В итоге застряли и копали они всю ночь, — рассказал подписчик, который сфотографировал застрявший «Ауди».

Парковка возле пляжа при этом занята не была. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Представьте: там, где люди на полотенце лежат, загорают, ездят машины, — негодовал читатель.

В итоге застрявший автомобиль вытащили: в этом помог грузовик. Но после осталась огромная яма на песке, ее пришлось закапывать.

После того, как машину вытащили из песчаной ловушки, осталась яма. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Автомобиль застрял на центральном пляже в Академгородке.

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