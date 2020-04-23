«Лень было идти до моря»: сибирячка всю ночь откапывала дорогую иномарку, застрявшую на пляже
На пляже в Академгородке застрял автомобиль — черный «Ауди». Его хозяйка решила проехать прямо к воде Обского моря, но ее железный конь увяз в песке и всю ночь не мог сдвинуться с места. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск» Константин.
— Вот так на центральном пляже возле Академгородка люди ломают заборы ради того, чтобы покататься по песку. Дойти до моря им лень. В итоге застряли и копали они всю ночь, — рассказал подписчик, который сфотографировал застрявший «Ауди».
Парковка возле пляжа при этом занята не была. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Представьте: там, где люди на полотенце лежат, загорают, ездят машины, — негодовал читатель.
В итоге застрявший автомобиль вытащили: в этом помог грузовик. Но после осталась огромная яма на песке, ее пришлось закапывать.
После того, как машину вытащили из песчаной ловушки, осталась яма. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Автомобиль застрял на центральном пляже в Академгородке.
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