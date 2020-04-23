2020-04-23T04:02:58+03:00
Происшествия

«Ехал во дворе»: в Новосибирске девушка сбила 11-летнего велосипедиста

Ребенка госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девушка сбила велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаДевушка сбила велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием велосипедиста. В среду, 22 апреля, 11-летний мальчик ехал по дороге во дворе, как вдруг его сбил девушка на «Toyota Allex». Все произошло у дома №51 на улице Татьяны Снежиной.

— Девушка следовала по межквартальному проезду вдоль дома 51 Татьяны Снежиной со стороны улицы Татьяны Снежиной в сторону дома 49/1, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска. — Мальчика госпитализировали в детскую больницу. У него перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

Напомним, 14 апреля в Коченевском районе водитель сбил велосипедиста, который на багажнике вез друга. Мужчина пояснил, что его ослепило солнце, и он не заметил мальчишек. У одного из детей врачи диагностировали перелом бедра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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