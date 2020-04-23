2020-04-23T03:35:24+03:00
Общество

«Натравил собак»: сибиряка будут судить за жестокое убийство двух косуль

После того, как псы измотали животных, мужчина их добил ножом
Надежда РЫЖКИНА
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В марте сибиряк жестоко убил двух косуль.В марте сибиряк жестоко убил двух косуль.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области задержали браконьера. Житель деревни Плеханово Доволенского района с 8 по 9 марта жестоко убил двух косуль.

— У мужчины не было документов с разрешением, а добывал он лесных животных, нарушив установленные сроки охоты. В охотничьих угодьях Доволенского района он поймал двух косуль, натравливая на них собак. Собаки гнали их, изматывая до полной остановки, а после мужчина добивал косуль ножом, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В отношении сибиряка прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд. До этого мужчина признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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