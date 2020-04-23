«Натравил собак»: сибиряка будут судить за жестокое убийство двух косуль

23 Апр 2020 2020-04-23T03:35:24+03:00

После того, как псы измотали животных, мужчина их добил ножом

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области задержали браконьера. Житель деревни Плеханово Доволенского района с 8 по 9 марта жестоко убил двух косуль.

— У мужчины не было документов с разрешением, а добывал он лесных животных, нарушив установленные сроки охоты. В охотничьих угодьях Доволенского района он поймал двух косуль, натравливая на них собак. Собаки гнали их, изматывая до полной остановки, а после мужчина добивал косуль ножом, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В отношении сибиряка прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд. До этого мужчина признал свою вину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU