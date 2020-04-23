2020-04-23T03:01:20+03:00
Общество

«Купим ему GPS-браслет»: волонтеры нашли пенсионера, который пропал второй раз за месяц

Пожилого мужчину увидел прохожий, он сразу сообщил об этом на горячую линию «Лиза Алерт»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пропавшего второй раз за месяц нашли волонтеры. Фото: «Лиза Алерт»Пропавшего второй раз за месяц нашли волонтеры. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 74-летнего мужчину, который ушел в лес Академгородка. Он пропадает уже второй раз за месяц.

— Мужчина пропал в то время когда был загородом. На горячую линию позвонил, человек, который рассказал, что видел пропавшего. Мужчина был обнаружен и передан родным. На момент обнаружения его состояние было удовлетворительным, помощь врачей ему не понадобилась. Родные будут решать вопрос о том, чтобы обеспечить устройством с GPS-навигацией, мы рекомендовали браслет с маячком, записки в карман или телефон с программой слежения, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, пожилой мужчина в очках и с бородой пропал 18 апреля. Каждый раз он уходит из дома и спустя некоторое время перестает выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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