«Купим ему GPS-браслет»: волонтеры нашли пенсионера, который пропал второй раз за месяц
В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 74-летнего мужчину, который ушел в лес Академгородка. Он пропадает уже второй раз за месяц.
— Мужчина пропал в то время когда был загородом. На горячую линию позвонил, человек, который рассказал, что видел пропавшего. Мужчина был обнаружен и передан родным. На момент обнаружения его состояние было удовлетворительным, помощь врачей ему не понадобилась. Родные будут решать вопрос о том, чтобы обеспечить устройством с GPS-навигацией, мы рекомендовали браслет с маячком, записки в карман или телефон с программой слежения, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Напомним, пожилой мужчина в очках и с бородой пропал 18 апреля. Каждый раз он уходит из дома и спустя некоторое время перестает выходить на связь.
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ИСТОЧНИК KP.RU