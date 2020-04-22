Ночной пожар на Сухарной: в Новосибирске горит лес рядом с частным сектором

22 Апр 2020 2020-04-22T20:25:35+03:00

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В ночь на 23 апреля в Новосибирске случился пожар на улице Сухарной. Как сообщили КП-Новосибирск местные жители, горит лес возле частного сектора. Огонь совсем рядом с жилыми домами.

— Возле частного сектора с домами есть небольшой лесок, и вот он загорелся, — рассказал КП-Новосибирск один из жителей. — Я позвонил пожарным, они сказали, что уже едут, кто-то из соседей их вызвал.

Огонь совсем рядом с частными домами.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Напомним, на улицу Сухарную сотрудники МЧС выезжают ругулярно. За последние несколько лет там сгорели несколько частных домов, взорвалась в гараже машина, также горела стройка возле катка «Горячий лед». Местные жители рассказывают, что в тех местах видят неблагополучных подростков — может, они становятся причиной пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774838" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Сухарной в Новосибирске в ночь на 23 апреля.Алексей КРЕМНЁВ

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