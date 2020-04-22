2020-04-22T20:25:35+03:00
Происшествия

Ночной пожар на Сухарной: в Новосибирске горит лес рядом с частным сектором

Огонь вплотную подобрался к жилым домам [видео]
Ева ЛЮТОВА
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Пожар на улице Сухарной.Пожар на улице Сухарной.Фото: Алексей КРЕМНЁВ
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В ночь на 23 апреля в Новосибирске случился пожар на улице Сухарной. Как сообщили КП-Новосибирск местные жители, горит лес возле частного сектора. Огонь совсем рядом с жилыми домами.

— Возле частного сектора с домами есть небольшой лесок, и вот он загорелся, — рассказал КП-Новосибирск один из жителей. — Я позвонил пожарным, они сказали, что уже едут, кто-то из соседей их вызвал.

Огонь совсем рядом с частными домами. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Огонь совсем рядом с частными домами.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Напомним, на улицу Сухарную сотрудники МЧС выезжают ругулярно. За последние несколько лет там сгорели несколько частных домов, взорвалась в гараже машина, также горела стройка возле катка «Горячий лед». Местные жители рассказывают, что в тех местах видят неблагополучных подростков — может, они становятся причиной пожара.

Пожар на улице Сухарной в Новосибирске в ночь на 23 апреля.Алексей КРЕМНЁВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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