2020-04-22T20:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

У инфекционной больницы Новосибирска собираются очереди машин скорой помощи

Медики доставляют пациентов с подозрением на коронавирус и с симптомами других ОРВИ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Очерель из скорых возле инфекционной больницы.Очерель из скорых возле инфекционной больницы.
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У инфекционной больницы Новосибирска периодически скапливаются автомобили скорой помощи. Об этом КП-Новосибирск рассказал очевидец, который прислал в редакцию фотографию.

На снимке, действительно, видна вереница автомобилей – шесть карет скорой помощи.

- Очередь из машин в новосибирскую инфекционную больницу, - прокомментировал автор фотографии.

Неофициально, сотрудники скорой помощи прокомментировали КП-Новосибирск, что количество пациентов, которых везут в эту больницу, действительно велико. Однако это не только люди, у которых подозревают коронавирус, но также обладатели других острых респираторно-вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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