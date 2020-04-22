«Люди не справились с собой»: в мэрии объяснили, почему в Новосибирске закрыли парки и скверы

22 Апр 2020 2020-04-22T19:54:23+03:00

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Новосибирцы ощутили наступление лета на месяц раньше — и стали массово нарушать режим самоизоляции, ведь на улице аномальное тепор + 24 градуса. Многие отправились на прогулку в парки и скверы, тогда мэрия приняла решение закрыть их для посещения. Вице-мэр Анна Терешкова попросила понять запрет, все делается ради здоровья горожан.

Власти признали, что запрет на посещение парков и скверов введен из-за массового наплыва людей. По наблюдениям чиновников, такая жара раньше бывала только в конце мая — начале июня.

— Парки прекратили занимать горожан давно, в них не проводилось развлекательных программ, не играла музыка. Но новосибирцы просто высыпали на улицы, они хотели просто порадоваться солнышку. Они просто пошли гулять по паркам и скверам, они просто не справились с собой. Поэтому нам сегодня пришлось принять такое решение. Я просто уверена, что когда закончится эта эпидемия мы сможем собраться и сказать спасибо друг другу. Я очень надеюсь, что нас поймут, — сообщила у себя в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU